Стала известна дата выхода нового мультсериала Гильермо дель Торо

https://static.news.ru/photo/624f2f38-c0fd-11ea-b173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Мультсериал Wizards мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо выйдет 7 августа. Проект выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Wizards — заключительная глава в трилогии кинематографиста под названием «Истории Аркадии», которая рассказывает о разрозненных мирах троллей, инопланетян и волшебников. Сюжет новой истории развернётся вокруг волшебника-стажёра по имени Дукси, который отправляется в средневековый Камелот.

Центрального персонажа актёр Колин О’Донахью. В ленте также примут участие Лина Хиди, Эмиль Хирш, Лекси Медрано, Чарли Сэкстон, Стивен Ян и Дэвид Брэдли.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Юэн Макгрегор поучаствовал в кукольном мультфильме «Пиноккио» Гильермо дель Торо. Он озвучил героя Сверчка Джимини.