Стала известна дата выхода нового фильма Дэвида Финчера

https://static.news.ru/photo/4811c236-aedb-11ea-9831-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Финчер Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фильм «Манк» американского режиссёра Дэвида Финчера выйдет в октябре 2020 года. Картина расскажет о Германе Манкевиче, получившем «Оскар» за сценарий к фильму «Гражданин Кейн».

О сроках выхода ленты рассказал продюсер Эрик Рот в беседе с The Film Stage. По его словам, фильм снят в стиле 1930-х годов и, как он в шутку отметил, «человек шесть это точно оценят».

Манк — сокращение от фамилии главного героя. Манкевич прославился свой работой над «Гражданином Кейном», который в 1942 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Также будущий герой Финчера приложил руку к созданию «Волшебника страны Оз», вышедшего в 1939 году.

Байопик станет первой за пять лет художественной картиной Финчера со времён вышедшей в 2014 году «Исчезнувшей». Джек Финчер, отец режиссёра, написал сценарий ещё в 2003 году, писал NEWS.ru.