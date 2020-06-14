Стала известна дата выхода нового фильма Дэвида Финчера

Фильм «Манк» американского режиссёра Дэвида Финчера выйдет в октябре 2020 года. Картина расскажет о Германе Манкевиче, получившем «Оскар» за сценарий к фильму «Гражданин Кейн».
О сроках выхода ленты
Манк — сокращение от фамилии главного героя. Манкевич прославился свой работой над «Гражданином Кейном», который в 1942 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Также будущий герой Финчера приложил руку к созданию «Волшебника страны Оз», вышедшего в 1939 году.
Байопик станет первой за пять лет художественной картиной Финчера со времён вышедшей в 2014 году «Исчезнувшей». Джек Финчер, отец режиссёра, написал сценарий ещё в 2003 году, писал NEWS.ru.
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