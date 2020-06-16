Стала известна дата выхода нового «Джеймса Бонда» в России

https://static.news.ru/photo/d2f1ab7c-afd1-11ea-bcd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Не время умирать»/kinopoisk.ru

Премьера нового фильма об агенте Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» в России состоится 19 ноября.

О дате выхода картины рассказали представители компании Universal Piсtures International Russia, передаёт ТАСС.

Дата российского релиза пока не менялась. Осталось 19 ноября, — говорится в сообщении.

Ранее в Twitter кинофраншизы появилась информация о том, что мировая премьера «Джеймса Бонда» состоится чуть раньше назначенного времени. Великобритании лента появится уже 12 ноября, а в США выйдет 20 ноября.

Премьера нового «Джеймса Бонда» должна была состояться в Лондоне 2 апреля, после чего начались бы маркетинговые мероприятия, предполагающие участие большого числа людей. Однако киностудии MGM и Universal, изучив мировую ситуацию с распространением коронавируса, решили не рисковать и отложить прокат.