Стала известна дата выхода драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

https://static.news.ru/photo/629b4d8e-ac97-11ea-a24b-fa163e074e61_660.jpg Фото: greyhound.movie

Военная драма «Грейхаунд» по сценарию американского актёра Тома Хэнкса выйдет 10 июля. Лента появится на стриминговом сервисе Apple TV+.

Картина должна быть выйти на больших экранах 12 июня, однако из-за затянувшегося режима изоляции в связи с пандемией коронавируса продюсеры решили не откладывать выпуск снова. В американский прокат компания Sony изначально планировала выпустить проект 8 мая, напоминает The Hollywood Reporter.

Действие картины происходит в 1942 году. Американский капитан Эрнест Краузе, которому впервые доверили командование эсминцем, возглавил конвой союзников, движущийся через Атлантический океан под атакой немецких подлодок.

Фильм основан на романе «Добрый пастырь» (The Good Shepherd) британского писателя Сесила Скотта Форестера. Режиссёром фильма выступил Аарон Шнайдер, известный по ленте «Похороните меня заживо». Том Хэнкс также исполнил главную роль, писал NEWS.ru.