Объявлена дата премьеры боевика «Форсаж 10»

Премьера голливудского боевика «Форсаж 10» состоится 7 апреля 2023-го, сообщает журнал Entertainment Weekly. Официально актёрский состав ещё не объявлен.

Вероятно, в проект вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Ган, Лудакрис и Джордана Брюстер. По данным издания, американский артист Дуэйн Джонсон не появится в десятой части франшизы, а участие Джона Сины, сыгравшего брата Доминика Торетто, под вопросом.

Режиссёрское кресло вновь займёт Джастин Лин, поставивший четвёртый, пятый, шестой и девятый фильмы серии. Вероятно, что 10-ю и 11-ю картины саги снимут одновременно.

Фильмы «Форсаж» выходят с 2001 года. В основном сериале девять частей, а в 2019-м вышло ответвление — «Форсаж: Хоббс и Шоу». Ленты заработали в прокате $5,8 млрд при общем бюджете в $1,2 млрд, не учитывая коммерческий успех девятой части.

Ранее сообщалось, что Дизель анонсировал очередной спин-офф кинофраншизы «Форсаж». Главным персонажем станет киберпреступница Сайфер. В оригинальной серии её сыграла Шарлиз Терон. Впервые вор и террористка Сайфер появилась в «Форсаже 8». Она шантажировала Доминика Торетто (Дизель) и заставляла его захватить российскую атомную подлодку для провоцирования ядерной войны.

Ранее стало известно, что Дизель собрался превратить культовую франшизу «Форсаж» про уличных гонщиков в мюзикл. На шоу Келли Кларксон актёр и продюсер признался, что пока не знает, станет ли проект театральной постановкой или очередной кинолентой.