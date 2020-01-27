https://static.news.ru/photo/a6700680-40ea-11ea-aa17-fa163e074e61_660.jpg Сэм Мендес Фото: F. Sadou/AdMedi/Global Look Press

Британский режиссёр Сэм Мендес стал обладателем главной премию Гильдии режиссёров Америки (GDA) за фильм «1917».

Мендес был номинирован вместе с Мартином Скорсезе («Ирландец»), Квентином Тарантино («Однажды... в Голливуде»), Поном Чжун Хо («Паразиты»), Тайкой Вайтити («Кролик Джоджо»), сообщает Variety.

Как отмечает издание, фавориты премии зачастую впоследствии становятся триумфаторами «Оскара». В 2019 году обе награды забрал Альфонсо Куарон за фильм «Рома».

72-я церемония вручения наград GDA прошла 25 января в Лос-Анджелесе. Николь Кассель, работавший над «Хранителями», победил в номинации «Лучший режиссёр драматического сериала». Главным режиссёром мини-сериала или телефильма стал Йохан Ренк. Награду за дебют получила Альма Харель, снявшая «Лапочку», и лидером категории «Лучший режиссер комедийного сериала» стал Билл Хейдер за проект «Барри».

Премию Гильдии кинорежиссёров США утвердили в 1938 году. В настоящее время награда вручается в 11 категориях.

Как писал NEWS.ru, «1917» получил премию Гильдии продюсеров Америки в главной категории «Лучший фильм для показа в кинотеатрах».