Стал известен состав актёров перезапуска рождественской комедии «Один дома», снятой Крисом Коламбусом.
Главную роль в фильме исполнит Арчи Йетс, известный по фильму «Кролик Джоджо». Отмечается, что Йетс сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера из оригинального фильма,
В картине также примут участие Элли Кемпер, сыгравшая в сериале «Офис», и Роб Делани, наиболее известный по участию в сериале «Катастрофа» и франшизе «Форсаж».
Изначально предполагалось, что Кемпер и Делани сыграют родителей персонажа Йетса в картине, но источники утверждают, что актёры могут быть заняты на других ролях.
Как писал NEWS.ru ранее, американский актёр Маколей Калкин показал, как бы выглядел Кевин Маккалистер будучи взрослым.
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