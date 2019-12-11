https://static.news.ru/photo/7a7660c4-1c28-11ea-9e84-fa163e074e61_660.jpg Фото: 20th Century Fox/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стал известен состав актёров перезапуска рождественской комедии «Один дома», снятой Крисом Коламбусом.

Главную роль в фильме исполнит Арчи Йетс, известный по фильму «Кролик Джоджо». Отмечается, что Йетс сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера из оригинального фильма, сообщает Variety.

В картине также примут участие Элли Кемпер, сыгравшая в сериале «Офис», и Роб Делани, наиболее известный по участию в сериале «Катастрофа» и франшизе «Форсаж».

Изначально предполагалось, что Кемпер и Делани сыграют родителей персонажа Йетса в картине, но источники утверждают, что актёры могут быть заняты на других ролях.

Как писал NEWS.ru ранее, американский актёр Маколей Калкин показал, как бы выглядел Кевин Маккалистер будучи взрослым.