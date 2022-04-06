«Спятившая» Михалкова и узник Освенцима: что смотреть в кино в апреле

Российский кинопрокат недосчитался в марте нескольких громких премьер. Крупнейшие западные киностудии Disney, Sony, Walt Disney и Warner Bros. ранее приняли решение о приостановке выхода своих фильмов в России. Проблемы также возникли и с показом фильма «Ампир V» по роману Виктора Пелевина. Но, несмотря это, в апреле российского зрителя ждёт ряд интересных фильмов.

«Всё везде и сразу» — в кино с 7 апреля

Американский комедийный инди-боевик смог доехать до России. Во многом этому способствовало отсутствие в списке дистрибьюторов и создателей картины больших кинокомпаний. Хотя в продюсерах ленты значатся братья Руссо — режиссёры уже ставших культовых «Мстителей».

По сюжету, простая сотрудница офиса (Мишель Йео) обнаруживает в себе суперспособность путешествовать по параллельным вселенным, где ей регулярно приходится спасать разные миры. Антагонистом выступает персонаж актрисы Джейми Ли Кёртис, которая в обычной жизни работает налоговым инспектором.

На Западе фильм получил положительные отзывы, на сайте Rotten Tomatoes у «Всё везде и сразу» рейтинг одобрения составляет 97%.

«Гарри Хафт: Последний бой» — в кино с 7 апреля

Новый фильм прославленного оскароносного режиссёра Барри Левинсона, известного по таким картинам, как «Доброе утро, Вьетнам» и «Человек дождя».

Кино повествует об узнике немецкого концлагеря, сыгранном Беном Фостером, которому приходится участвовать в боксёрских поединках на потеху администрации лагеря, чтобы выжить в Освенциме. После окончания войны он становится звездой бокса, но прошлое продолжает давать знать о себе. Помимо Фостера в фильме играют Денни де Вито, Питер Сарсгаард, Вики Крипс и Билли Магнуссен.

На Rotten Tomatoes у ленты рейтинг 75%.

«Казнь» — в кино с 21 апреля

Полнометражный дебют Ладо Кватания. До этого молодой режиссёр снимал клипы для российских исполнителей Хаски и Дельфина. «Казнь» была тепло встречена критиками на зарубежных кинофестивалях в США (Остин), Испании (Ситжес) и Нидерландах (Роттердам).

Фильм расскажет историю советского следователя времён перестройки, который занимается делом серийного маньяка, похожего на Чикатило.

«Оторви и выбрось» — в кино с 21 апреля

Новая картина 32-летнего режиссёра Кирилла Соколова, четыре года назад снявшего русский ответ «Криминальному чтиву» — фильм «Папа, сдохни».

«Оторви и выбрось» продолжает линию тарантиновской гротескной жестокости. Бабушка в исполнении Анны Михалковой хочет вернуть похищенную своей дочерью внучку. Сама дочь считает, что мать «просто спятила». Но героиня Михалковой намерена идти до конца: женщина нанимает «специалиста» с повязкой на глазу (Александр Яценко), который должен будет всеми возможными способами выполнить поставленную задачу.

«Сядь за руль моей машины» — в кино с 31 марта

Этот фильм вышел в конце марта, но ещё идёт в кинотеатрах. Японская лента Рюсукэ Хамагути по мотивам повести Харуки Мураками в этом году получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет картины разворачивается вокруг жизни японского театрального режиссёра, который ставит чеховскую пьесу «Дядя Ваня». Удивительным образом сюжет пьесы переплетается с реальной жизнью драматурга, которого терзают собственные проблемы с семьёй.