Спиваков, Бондарчук, Синдеева: светская премьера драмы с Пенелопой Крус

В кинотеатре «Художественный» вечером 26 января прошла российская премьера фильма испанского режиссёра Педро Альмодовара «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в главной роли.
В центре сюжета картины — судьба двух женщин, родивших в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Женщины одиноки, и их беременности стали сюрпризом для обеих. Случайная встреча в роддоме оборачивается тесной связью, которая изменит их жизни навсегда.
Испанские звёзды в заснеженную Москву не приехали, зато на закрытой премьере собрался столичный бомонд: дирижёр Владимир Спиваков с супругой Сати, телеведущая Светлана Бондарчук, медиаменеджер Наталья Синдеева, актриса Варвара Шмыкова с бойфрендом, диджеем Даниилом Радловым и другие.
Фото светской премьеры фильма «Параллельные матери» — в галерее NEWS.ru.
Дирижёр Владимир Спиваков и его супруга, актриса Сати Спивакова
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Варвара Шмыкова и диджей Даниил Радлов
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Александр Кузнецов
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Олеся Судзиловская и её супруг Сергей Дзебань
Артём Соболев/NEWS.ru
Соучредитель благотворительного фонда "Друзья" Ян Яновский с супругой Еленой Фейгин
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Юлия Хлынина
Артём Соболев/NEWS.ru
Главный редактор российского представительства телеканала World Fashion Екатерина Одинцова
Артём Соболев/NEWS.ru
Программный директор кинотеатра "Художественный", кинокритик Стас Тыркин и управляющий директор кинотеатра "Художественный" Варвара Мельникова
Артём Соболев/NEWS.ru
Владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок Светлана Бондарчук
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Евгения Добровольская
Артём Соболев/NEWS.ru
Соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская
Артём Соболев/NEWS.ru
Медиаменеджер Наталья Синдеева
Артём Соболев/NEWS.ru
Ирландский актёр Джерард Маккарти
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Мария Андреева
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Ольга Сутулова
Артём Соболев/NEWS.ru
В кинотеатре «Художественный» вечером 26 января прошла российская премьера фильма испанского режиссёра Педро Альмодовара «Параллельные матери»
Артём Соболев/NEWS.ru