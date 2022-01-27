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Спиваков, Бондарчук, Синдеева: светская премьера драмы с Пенелопой Крус
Кино

Спиваков, Бондарчук, Синдеева: светская премьера драмы с Пенелопой Крус

10:53, 27 января 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В кинотеатре «Художественный» вечером 26 января прошла российская премьера фильма испанского режиссёра Педро Альмодовара «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в главной роли.

В центре сюжета картины — судьба двух женщин, родивших в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Женщины одиноки, и их беременности стали сюрпризом для обеих. Случайная встреча в роддоме оборачивается тесной связью, которая изменит их жизни навсегда.

Испанские звёзды в заснеженную Москву не приехали, зато на закрытой премьере собрался столичный бомонд: дирижёр Владимир Спиваков с супругой Сати, телеведущая Светлана Бондарчук, медиаменеджер Наталья Синдеева, актриса Варвара Шмыкова с бойфрендом, диджеем Даниилом Радловым и другие.

Фото светской премьеры фильма «Параллельные матери» — в галерее NEWS.ru.

Дирижёр Владимир Спиваков и его супруга, актриса Сати Спивакова

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Варвара Шмыкова и диджей Даниил Радлов

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Александр Кузнецов

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Олеся Судзиловская и её супруг Сергей Дзебань

Артём Соболев/NEWS.ru

Соучредитель благотворительного фонда "Друзья" Ян Яновский с супругой Еленой Фейгин

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Юлия Хлынина

Артём Соболев/NEWS.ru

Главный редактор российского представительства телеканала World Fashion Екатерина Одинцова

Артём Соболев/NEWS.ru

Программный директор кинотеатра "Художественный", кинокритик Стас Тыркин и управляющий директор кинотеатра "Художественный" Варвара Мельникова

Артём Соболев/NEWS.ru

Владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок Светлана Бондарчук

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Евгения Добровольская

Артём Соболев/NEWS.ru

Соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская

Артём Соболев/NEWS.ru

Медиаменеджер Наталья Синдеева

Артём Соболев/NEWS.ru

Ирландский актёр Джерард Маккарти

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Мария Андреева

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Ольга Сутулова

Артём Соболев/NEWS.ru

В кинотеатре «Художественный» вечером 26 января прошла российская премьера фильма испанского режиссёра Педро Альмодовара «Параллельные матери»

Артём Соболев/NEWS.ru

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