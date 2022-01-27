Спиваков, Бондарчук, Синдеева: светская премьера драмы с Пенелопой Крус

В кинотеатре «Художественный» вечером 26 января прошла российская премьера фильма испанского режиссёра Педро Альмодовара «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в главной роли.

В центре сюжета картины — судьба двух женщин, родивших в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Женщины одиноки, и их беременности стали сюрпризом для обеих. Случайная встреча в роддоме оборачивается тесной связью, которая изменит их жизни навсегда.

Испанские звёзды в заснеженную Москву не приехали, зато на закрытой премьере собрался столичный бомонд: дирижёр Владимир Спиваков с супругой Сати, телеведущая Светлана Бондарчук, медиаменеджер Наталья Синдеева, актриса Варвара Шмыкова с бойфрендом, диджеем Даниилом Радловым и другие.

Фото светской премьеры фильма «Параллельные матери» — в галерее NEWS.ru.