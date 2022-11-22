Спилбергу вручат почетного «Золотого медведя» Берлинале

Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

Стивен Спилберг

Американскому режиссеру и продюсеру Стивену Спилбергу вручат «Золотого Медведя» во время 73-го Берлинского международного кинофестиваля, говорится на сайте киносмотра. Организаторы фестиваля отмечают, что кинопремия будет вручена Спилбергу за его жизненные достижения в области кинематгорафии. Мероприятие будет проходить с 16 по 26 февраля 2023 года в Берлине.

Награда 73 -го Берлинского международного кинофестиваля будет посвящена американскому режиссеру, продюсеру и сценаристу Стивену Спилбергу, который будет награжден Почетным Золотым медведем за жизненные достижения. <...> Спилберг — один из самых известных режиссеров в мире. Его творчество уникально в истории международного кино последних 60 лет своим огромным разнообразием, — говорится в публикации.

Отмечается, что во время церемонии награждения зрителям Берлинале покажут свежий фильм Спилберга «Фебельманы», главные роли в котором сыграли актеры Мишель Уильямс, Пол Дано и Сет Роген.

Ранее стало известно, что президиум Киноакадемии России решил не выдвигать отечественный фильм на «Оскар». Это второй случай за последние 30 лет. РФ не отправляла фильм на «Оскар» в 1992 году.

Из-за отказа направить отечественный фильм на кинопремию глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай покинул свой пост. В письме к членам оскаровской комиссии режиссер назвал их решение незаконным и оскорбительным. Чухрая поддержал режиссер Николай Досталь.