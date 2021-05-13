Спецэпизод сериала «Друзья» выйдет 27 мая

https://static.news.ru/photo/66cda08e-5515-11ea-a154-fa163e074e61_660.jpg Фото: WarnerMedia Grp

Специальный эпизод комедийного сериала «Друзья» (Friends) выйдет 27 мая на платформе потокового видео HBO Max. Об этом сообщает медиахолдинг WarnerMedia.

Спецвыпуск будет носить название «Друзья: Воcсоединение» (Friends: Reunion). Его покажут 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max. В новой серии присутствуют все шесть главных героев сериала: Рэйчел (Дженнифер Энистон), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Моника (Кортни Кокс), Росс (Дэвид Швиммер) и Чендлер (Мэттью Перри).

Режиссёром и продюсером спецвыпуска выступил Бен Уинстон, известный как создатель клипов для Робби Уильямса и группы One Direction. Сопродюсерами стали создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман.

Также в спецэпизоде примут участие приглашённые звезды, в числе которых футболист Дэвид Бекхэм, певец Джастин Бибер, актриса Кара Делевинь, Леди Гага и другие.

Сериал «Друзья» транслировался с 1994 по 2004 год. Он рассказывал о жизни шести молодых людей в Нью-Йорке на Манхэттене. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».

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