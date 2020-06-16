Спайк Ли выпустит фильм по мюзиклу лидера Talking Heads в 2020 году

Фильм американского режиссёра Спайка Ли, основанный на бродвейском мюзикле бывшего лидера Talking Heads Дэвина Бирна «Американская утопия», выйдет на канале HBO в 2020 году.
Информацию о скором выпуске картины подтвердил сам Ли,
Приглашение моего собрата по искусству мистера Дэвида Бирна в свой невероятный мир «Американской утопии» — большая честь, — заявил кинематографист.
Постановку Дэвида Бирна сняла команда из 11 операторов. Они запечатлели все движения ансамбля из 11 человек, который постоянно перемещается по сцене вместе с инструментами.
Показ «Американской утопии» начался в октябре 2019 года в театре «Гудзон». Спектакли шли до 16 февраля, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники