Спайк Ли выпустит фильм по мюзиклу лидера Talking Heads в 2020 году

https://static.news.ru/photo/efc2e19c-b078-11ea-811a-fa163e074e61_660.jpg Спайк Ли Фото: Robert Gladden/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фильм американского режиссёра Спайка Ли, основанный на бродвейском мюзикле бывшего лидера Talking Heads Дэвина Бирна «Американская утопия», выйдет на канале HBO в 2020 году.

Информацию о скором выпуске картины подтвердил сам Ли, передаёт The Rolling Stone. О точной дате премьеры станет известно позже.

Приглашение моего собрата по искусству мистера Дэвида Бирна в свой невероятный мир «Американской утопии» — большая честь, — заявил кинематографист.

Постановку Дэвида Бирна сняла команда из 11 операторов. Они запечатлели все движения ансамбля из 11 человек, который постоянно перемещается по сцене вместе с инструментами.

Показ «Американской утопии» начался в октябре 2019 года в театре «Гудзон». Спектакли шли до 16 февраля, писал NEWS.ru.