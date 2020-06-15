Создательница «Ведьмака» рассказала, как будет устроен второй сезон сериала

https://static.news.ru/photo/3a8c7b5a-aeff-11ea-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Лорен Хиссрих Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрих рассказала, что в новом сезоне будет более прямолинейная история, в которой нет постоянных скачков между временными отрезками. Она отметила, что сюжетное решение с разными линиями времени было одним из самых спорных в первом цикле проекта.

Хиссрих заявила в интервью The Wrap, что отбросы вперёд и назад останутся важной частью сериала. Все персонажи при этом будут оставаться в одной повествовательной линии.

Это позволит нам чуть иначе поиграть со временем. Будут флэшбеки, будут флэшфорварды, мы сможем сделать время частью сюжета, — сказала она.

Ранее шоураннер отметила, что история станет гораздо более сфокусированной, так как базовые элементы, заложенные в первом сезоне, будут развиваться во втором.

Лорен Хиссрих также рассказала, что хочет получше раскрыть персонажей Кагыра и Фрингилью. В «Ведьмаке» объяснят, кто они и почему Нильфгаард важен для них, писал NEWS.ru.