Создательница «Ведьмака» рассказала, как будет устроен второй сезон сериала

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрих рассказала, что в новом сезоне будет более прямолинейная история, в которой нет постоянных скачков между временными отрезками. Она отметила, что сюжетное решение с разными линиями времени было одним из самых спорных в первом цикле проекта.
Хиссрих
Это позволит нам чуть иначе поиграть со временем. Будут флэшбеки, будут флэшфорварды, мы сможем сделать время частью сюжета, — сказала она.
Ранее шоураннер отметила, что история станет гораздо более сфокусированной, так как базовые элементы, заложенные в первом сезоне, будут развиваться во втором.
Лорен Хиссрих также рассказала, что хочет получше раскрыть персонажей Кагыра и Фрингилью. В «Ведьмаке» объяснят, кто они и почему Нильфгаард важен для них, писал NEWS.ru.
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