Авторы российских кинокартин «Притяжение» и «Вторжение» планируют снять ремейк советского фантастического фильма «Гостья из будущего».
О работе над проектом рассказал в интервью
Мне кажется, на этот путь вообще нельзя вступать, потому что гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше, — сказал он.
По словам продюсера, сейчас у кинематографистов есть возможность создать фантастический фильм с применением новых технологий и «это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино» и того, как его можно показать сегодня.
Картина «Гостья из будущего», снятая по мотивам повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» и состоящая из пяти эпизодов, вышла в 1984 году. Главные роли исполнили Наталья Гусева и Алексей Фомкин.
Как писал NEWS.ru, телеканал HBO планирует выпустить сериал на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо. Многосерийную адаптацию кинематографист разработает со своим американским коллегой Адамом Маккеем.
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