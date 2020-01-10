https://static.news.ru/photo/c35e28de-33a8-11ea-be74-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Гостья из будущего» Фото: Киностудия имени М. Горького

Авторы российских кинокартин «Притяжение» и «Вторжение» планируют снять ремейк советского фантастического фильма «Гостья из будущего».

О работе над проектом рассказал в интервью Filmz.ru продюсер Михаил Врубель, который отметил, что к созданию обновлённых версий кинолент он и его команда относятся настороженно.

Мне кажется, на этот путь вообще нельзя вступать, потому что гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше, — сказал он.

По словам продюсера, сейчас у кинематографистов есть возможность создать фантастический фильм с применением новых технологий и «это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино» и того, как его можно показать сегодня.

Картина «Гостья из будущего», снятая по мотивам повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» и состоящая из пяти эпизодов, вышла в 1984 году. Главные роли исполнили Наталья Гусева и Алексей Фомкин.

Как писал NEWS.ru, телеканал HBO планирует выпустить сериал на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо. Многосерийную адаптацию кинематографист разработает со своим американским коллегой Адамом Маккеем.