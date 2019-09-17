https://static.news.ru/photo/d2a70fd8-d91f-11e9-878c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kerry Brown/Global Look Press

В процессе съёмок фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» не будут использоваться специальные технологии для омоложения Арнольда Шварценеггера. Об этом журналистам рассказал режиссёр картины Тим Миллер.

Он отметил, что не хочет делать «цифрового Арнольда». По словам Миллера, актёр в свои 73 года выглядит «царственно», что и отличает его от привычного образа стареющего культуриста.

Мы прекрасно отдаём себе отчёт, что значит быть героем в определённом возрасте, — приводит портал Screen Rant слова режиссёра.

В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800. Других подробностей о сюжете продолжения франшизы в настоящий момент не разглашается.

Ранее News.ru писал о премьере нового фильма режиссёра Мартина Скорсезе «Ирландец», которая состоится 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.