https://static.news.ru/photo/1315dbba-393f-11ea-b24b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Голдман против Сильвермана» Фото: Elara Pictures, inc.

Американские режиссёры, братья Джон и Бенни Сафди, в 2019 году выпустившие картину «Неогранённые драгоценности», снова объединились с исполнившим в ленте главную роль Адамом Сэндлером, чтобы снять короткометражный фильм.

Работа, получившая название «Голдман против Сильвермана», рассказывает о двух уличных артистах, изображающих роботов.

Голдман, которого сыграл Сэндлер, покрыт золотой краской и выходит на нью-йоркскую Таймс-сквер, чтобы выступить перед прохожими. Но ему попадается покрашенный серебряной краской Сильверман (сыграл Бенни Сафди), который начинает высмеивать его за неуклюжесть. В ответ Голдман прогоняет обидчика, обрызгав его из баллончика золотой краской.

Исполнивший роль Сильвермана режиссёр отметил, что люди, находившиеся во время «конфликта» на Таймс-сквер, не знали о том, что ведутся съёмки фильма.

Как писал NEWS.ru, звёзды американского фильма «Большой папа» Адам Сэндлер и Коул Спроус встретились спустя 21 год после съёмок. Актёры увиделись 11 декабря на премьере фильма «Неогранённые драгоценности» в Лос-Анджелесе.