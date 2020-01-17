Американские режиссёры, братья Джон и Бенни Сафди, в 2019 году выпустившие картину «Неогранённые драгоценности», снова объединились с исполнившим в ленте главную роль Адамом Сэндлером, чтобы снять короткометражный фильм.
Работа, получившая название «Голдман против Сильвермана»,
Голдман, которого сыграл Сэндлер, покрыт золотой краской и выходит на нью-йоркскую Таймс-сквер, чтобы выступить перед прохожими. Но ему попадается покрашенный серебряной краской Сильверман (сыграл Бенни Сафди), который начинает высмеивать его за неуклюжесть. В ответ Голдман прогоняет обидчика, обрызгав его из баллончика золотой краской.
Исполнивший роль Сильвермана режиссёр отметил, что люди, находившиеся во время «конфликта» на Таймс-сквер, не знали о том, что ведутся съёмки фильма.
Как писал NEWS.ru, звёзды американского фильма «Большой папа» Адам Сэндлер и Коул Спроус встретились спустя 21 год после съёмок. Актёры увиделись 11 декабря на премьере фильма «Неогранённые драгоценности» в Лос-Анджелесе.
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