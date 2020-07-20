Кино

Режиссёры «Мстителей» снимут самый дорогой фильм Netflix

05:29, 19 июля 2020 66
Энтони и Джо Руссо Энтони и Джо Руссо Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Режиссёры фильма «Мстители: Война бесконечности» братья Энтони и Джо Руссо согласились снять для Netflix самый дорогой фильм в истории этой стриминговой платформы. На картину под названием «Серый человек» (The Gray Man) создатели смогут потратить почти $200 млн.

Об этом сообщает DigitalSpy. Отмечается, что на главные роли приглашены Райан Гослинг и Крис Эванс. Фильм снимут по мотивам романа Марка Грини о наёмном убийце и бывшем сотруднике ЦРУ Корте Джентри. Причём для Гослинга создаётся «долгоиграющая» роль, поскольку «Серый человек» задумывается как франшиза по примеру бондианы.

Съёмки фильма планируется начать в январе 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Marvel Entertainment представила кандидатов на роль суперзлодея, который станет главным врагом новой команды Мстителей в продолжении кинофраншизы. Персонаж заменит Таноса в будущих картинах. В новом выпуске программы Earth’s Mightiest Show, посвящённой вселенной комиксов Marvel, ведущие предположили, что соперником главных героев может стать кто-то из представителей инопланетных рас.

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