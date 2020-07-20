Режиссёры «Мстителей» снимут самый дорогой фильм Netflix

Режиссёры фильма «Мстители: Война бесконечности» братья Энтони и Джо Руссо согласились снять для Netflix самый дорогой фильм в истории этой стриминговой платформы. На картину под названием «Серый человек» (The Gray Man) создатели смогут потратить почти $200 млн.
Об этом
Съёмки фильма планируется начать в январе 2021 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Marvel Entertainment представила кандидатов на роль суперзлодея, который станет главным врагом новой команды Мстителей в продолжении кинофраншизы. Персонаж заменит Таноса в будущих картинах. В новом выпуске программы Earth’s Mightiest Show, посвящённой вселенной комиксов Marvel, ведущие предположили, что соперником главных героев может стать кто-то из представителей инопланетных рас.
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