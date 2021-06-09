Создатели документального фильма о Байкале раскрыли детали съёмок

https://static.news.ru/photo/b2bc4fac-c8fc-11eb-8be1-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы» Фото: kinopoisk.ru

Ко Дню России на экраны кинотеатров вышел документальный фильм о самом большом пресноводном озере планеты и его обитателях «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Главным героем картины стал нерпёнок Юма. Создатели ленты рассказали «КП — Иркутск», как проходили съёмки.

Съёмки продолжались более пяти лет. За это время творческая команда совершила 14 экспедиций. Проводником группы стал ледовый капитан Александр Бурмейстеров.

Бурмейстров на стал раскрывать, где именно нашли главных героев фильма — нерпёнка Юму и его мать Айлу. По его словам, знать об этом могут только шаманы и учёные, иначе за малышами начнут охотиться туристы.

Байкальская нерпа в январе делает логово в снегу, когда на Байкале застывает лёд. Снаружи кажется, что перед тобой большой сугроб, а на самом деле — ледовый домик — логово, где появляется на свет нерпёнок, он ждёт мать, пока она охотится под водой, — отметил он.

Всё это показано в фильме. Кроме того, подводные съёмки запечатлели уникальные кадры, как нерпа учит своего детёныша охотиться. Сделал их оператор Слава Красаков, профессиональный оператор-подводник. Он единственный нырял при минус 35 с камерой под лёд вслед за Айлу и Юмой. Страховали его водолазы.

По словам капитана, животные долго привыкали к оператору, их даже кормили рыбой, чтобы они не пугались. И в конце концов нерпёнок так привык к нему, что даже стал тыкаться мордочкой в объектив камеры.

Ранее документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2021 году. Лента повествует о преследовании геев и других ЛГБТК+ граждан в Чечне. Фильм победил в номинации «Лучший международный проект».