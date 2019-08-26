https://static.news.ru/photo/554d551c-c8c4-11e9-9080-fa163e074e61_660.jpg Владимир Хотиненко Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Фильм режиссёра Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность», посвящённый вождю большевистской партии, появится в российском прокате в конце октября. Об этом рассказали создатели картины.

Фильм «Ленин. Неизбежность» выходит в российский прокат 31 октября, — приводит сообщение ТАСС .

Главные роли в фильме играют Евгений Миронов и Фёдор Бондарчук, а также Александр Балуев, Максим Матвеев, Дарья Екамасова, Паулина Андреева и Виктория Исакова.

Действие картины происходит во время Первой мировой войны, когда Ленин был в эмиграции в Цюрихе. Вождь мирового пролетариата ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию под контроль.

Как писал News.ru, в 2017 году по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции на экраны вышли два сериала — «Демон революции» Владимира Хотиненко, а также «Троцкий» Александра Котта и Константина Статского.

В «Демоне» Ленина играет Евгений Миронов, а его демона-искусителя Александра Парвуса — Фёдор Бондарчук. В «Троцком» заглавным героем стал Константин Хабенский, Ленина сыграл Евгений Стычкин, Парвусом оказался Михаил Пореченков.