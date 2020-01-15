Создатели многосерийного фильма «Дау» планируют подать иск к Министерству культуры России после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырём частям проекта.
Представитель режиссёра Ильи Хржановского рассказал в беседе и «Интерфакс», что от Минкультуры был получен ответ о том, что эпизоды не получат разрешение на показ на большом экране из-за найденной «некой порнографии».
Согласно законам, мы можем опротестовать это решение через суд. И нам порекомендовали подать в суд, — сказал собеседник агентства.
Как писал NEWS.ru, в прокате было отказано фильмам «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера». Позже стало известно, что картины могут показать в онлайн-кинотеатрах.
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