https://static.news.ru/photo/722f044c-377c-11ea-abb5-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дау» Фото: arte France Cinéma

Создатели многосерийного фильма «Дау» планируют подать иск к Министерству культуры России после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырём частям проекта.

Представитель режиссёра Ильи Хржановского рассказал в беседе и «Интерфакс», что от Минкультуры был получен ответ о том, что эпизоды не получат разрешение на показ на большом экране из-за найденной «некой порнографии».

Согласно законам, мы можем опротестовать это решение через суд. И нам порекомендовали подать в суд, — сказал собеседник агентства.

Как писал NEWS.ru, в прокате было отказано фильмам «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера». Позже стало известно, что картины могут показать в онлайн-кинотеатрах.