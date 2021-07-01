Создатель «Викингов» снимет сериал о блокаде Ленинграда

Создатель сериалов «Викинги» и «Тюдоры», британский режиссёр Майкл Хёрст снимет сериал о блокаде Ленинграда в период Великой Отечественной войны, передаёт портал Deadline.

Он адаптирует книгу журналистки Анны Рейд «Ленинград». Труд состоит из дневниковых записей свидетелей тех событий.

Хёрст отметил , что лента сосредоточится на женских персонажах, так как происходящее в городе тогда фиксировали в основном оставшиеся в Ленинграде представительницы слабого пола. В производстве примет участие кинокомпания Orangery Productions Светланы и Алексея Кузьмичёвых. Дата премьеры пока неизвестна.

Большинство наших главных героев — женщины, не только потому, что их часто упускают из виду или даже игнорируют в исторических отчётах, но и потому, что хоть многие мужчины ушли воевать и погибли в сражениях, женщины приняли решение остаться, а не эвакуироваться, — отметил Хёрст.

Военная блокада Ленинграда нацистскими войсками во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Начавшийся в городе массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к гибели более 623 тысяч его жителей.

Ранее сообщалось, что испанский актёр Антонио Бандерас получил одну из ключевых ролей в итальянском сериале «Монстр Флоренции», разрабатываемом студией Studiocanal, передаёт портал Deadline. В центре сюжета — история, основанная на реальных событиях, рассказанных в книге «Флорентийское чудовище: правдивая история» репортёра Марио Специ и писателя Дугласа Престона.