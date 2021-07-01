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Создатель «Викингов» снимет сериал о блокаде Ленинграда

11:59, 01 июля 2021
Майкл Хёрст Майкл Хёрст Фото: Vinaj Jean-Charles/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Создатель сериалов «Викинги» и «Тюдоры», британский режиссёр Майкл Хёрст снимет сериал о блокаде Ленинграда в период Великой Отечественной войны, передаёт портал Deadline.

Он адаптирует книгу журналистки Анны Рейд «Ленинград». Труд состоит из дневниковых записей свидетелей тех событий.

Хёрст отметил, что лента сосредоточится на женских персонажах, так как происходящее в городе тогда фиксировали в основном оставшиеся в Ленинграде представительницы слабого пола. В производстве примет участие кинокомпания Orangery Productions Светланы и Алексея Кузьмичёвых. Дата премьеры пока неизвестна. 

Большинство наших главных героев — женщины, не только потому, что их часто упускают из виду или даже игнорируют в исторических отчётах, но и потому, что хоть многие мужчины ушли воевать и погибли в сражениях, женщины приняли решение остаться, а не эвакуироваться, — отметил Хёрст.

Военная блокада Ленинграда нацистскими войсками во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Начавшийся в городе массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к гибели более 623 тысяч его жителей.

Ранее сообщалось, что испанский актёр Антонио Бандерас получил одну из ключевых ролей в итальянском сериале «Монстр Флоренции», разрабатываемом студией Studiocanal, передаёт портал Deadline. В центре сюжета — история, основанная на реальных событиях, рассказанных в книге «Флорентийское чудовище: правдивая история» репортёра Марио Специ и писателя Дугласа Престона.

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