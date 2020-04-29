Создатель «Истории игрушек 4» снимет анимационный приквел «Трансформеров»

Американский режиссёр Джош Кули займётся анимационным приквелом серии блокбастеров «Трансформеры». За производство проекта отвечают компании Hasbro, eOne и Paramount.
Сценарий написали Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари, известные как соавторы картины «Человек-муравей и Оса» вселенной Marvel,
Действие картины развернётся на планете Кибертрон, а главными героями станут Оптимус Прайм и Мегатрон. Проект не будет пересекаться с кинофраншизой «Трансформеры» и лентой «Бамблби».
Как писал NEWS.ru, компания Lionsgate запустила в производство третью часть фильма «Иллюзии обмана». Предыдущая картина вышла в 2016 году.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен