Кино

Создатель «Истории игрушек 4» снимет анимационный приквел «Трансформеров»

14:52, 30 апреля 2020
Фото: Кадр из мультфильма «Трансформеры»/kinopoisk.ru

Американский режиссёр Джош Кули займётся анимационным приквелом серии блокбастеров «Трансформеры». За производство проекта отвечают компании Hasbro, eOne и Paramount.

Сценарий написали Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари, известные как соавторы картины «Человек-муравей и Оса» вселенной Marvel, сообщает Variety. Мультфильм расскажет историю происхождения Автоботов и Десептиконов.

Действие картины развернётся на планете Кибертрон, а главными героями станут Оптимус Прайм и Мегатрон. Проект не будет пересекаться с кинофраншизой «Трансформеры» и лентой «Бамблби».

Как писал NEWS.ru, компания Lionsgate запустила в производство третью часть фильма «Иллюзии обмана». Предыдущая картина вышла в 2016 году.

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