Создатель «Дэдпула» заявил, что третьего фильма может не быть

Американский автор комиксов Роб Лайфилд заявил, что третья полнометражная экранизация его книг из серии «Дэдпул», возможно, не выйдет. Он отметил, что на это могут повлиять запреты на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.
Лайфилд
Я люблю Райана, Джоша, Зази, Дэвида, Тима Миллера. Всех их. Их работа была фантастической, эти фильмы должны выдержать проверку временем. Но вы сами знаете, что в мире, в котором мы живём, нет никаких гарантий, — сказал он.
Он также отметил, что Marvel, возможно, выпустит спин-офф ленты, посвящённый Кейблу, которого сыграл Джош Бролин. По словам автора комиксов, Кейбл в мире комиксов популярнее Дэдпула: первый принимал участие в 520 выпусках, а второй — в 330.
Ранее канадско-американский актёр Райан Рейнольдс подтвердил, что студия Marvel работает над фильмом «Дэдпул 3». Исполнитель заглавной роли рассказал, что сейчас разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух картин, писал NEWS.ru.
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