https://static.news.ru/photo/913bfe78-6da3-11ea-a031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Компания «Союзмультфильм» покажет короткометражные фильмы — победители российских и международных кинофестивалей в рамках онлайн-марафона для людей, которые находятся в изоляции во время пандемии коронавируса. Показ получил название «Союзмульткарантин».

Во время марафона впервые можно будет увидеть мультфильм «Три сестры» Светланы Андриановой. В 2019 году он стал призёром Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, сообщает ТАСС.

Зрители также смогут просмотреть такие авторские работы, как фильм «Белоснежье» Ирины Эльшанской и картина «Урок плавания» Татьяны Окружновой. Всего к показу подготовлены 60 анимационных лент, их будут публиковать на платформе ежедневно в 10 утра.

У широкого зрителя зачастую нет возможности оценить эти замечательные фильмы, и формат онлайн-марафона — лучший способ это сделать, — цитируют в пресс-службе студии слова директора Бориса Машковцева.

Как писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» готовит к выпуску не менее 52 выпусков в продолжение советского анимационного сериала «Ну, погоди!». Проект будет рассчитан на детей от шести до восьми лет.