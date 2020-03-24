Компания «Союзмультфильм» покажет короткометражные фильмы — победители российских и международных кинофестивалей в рамках онлайн-марафона для людей, которые находятся в изоляции во время пандемии коронавируса. Показ получил название «Союзмульткарантин».
Во время марафона впервые можно будет увидеть мультфильм «Три сестры» Светланы Андриановой. В 2019 году он стал призёром Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале,
Зрители также смогут просмотреть такие авторские работы, как фильм «Белоснежье» Ирины Эльшанской и картина «Урок плавания» Татьяны Окружновой. Всего к показу подготовлены 60 анимационных лент, их будут публиковать на платформе ежедневно в 10 утра.
У широкого зрителя зачастую нет возможности оценить эти замечательные фильмы, и формат онлайн-марафона — лучший способ это сделать, — цитируют в пресс-службе студии слова директора Бориса Машковцева.
Как писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» готовит к выпуску не менее 52 выпусков в продолжение советского анимационного сериала «Ну, погоди!». Проект будет рассчитан на детей от шести до восьми лет.
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