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«Союзмультфильм» снимет полнометражный мультфильм о жизни на планете без во

16:24, 08 сентября 2020
Фото: National Aeronautics & Space Adm/ASTD200031/Global Look Press

Компания «Союзмультфильм» планирует снять полнометражный анимационный фильм «Формула воды», рассказывающий о мире, в котором люди научились выживать без воды.

Постановщиком выступит российский и немецкий режиссёр Олег Асадулин, сообщает ТАСС. К созданию сценария также привлекут международных специалистов.

Действие происходит на планете, похожей на Землю. Герои и персонажи будут разнообразные — от людей до необычных существ, — рассказала продюсер Лика Бланк.

По сюжету главная героиня отправляется в путешествие, чтобы освободить похищенного отца, в чём ей поможет труппа бродячего цирка. Специально для мультфильма иллюзионисты братья Сафроновы разработают фокусы и иллюзии.

«Форму воды» представили на очной защите проектов Фонда кино. Ленту планируется выпустить на международных кинорынках, и создатели рассматривают возможность сделать из проекта трилогию.

Как писал NEWS.ru, комедийный фильм «СтендОпер» Олега Асадулина выйдет зимой. Сейчас завершился основной этап съёмок ленты.

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