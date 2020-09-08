«Союзмультфильм» снимет полнометражный мультфильм о жизни на планете без во

Компания «Союзмультфильм» планирует снять полнометражный анимационный фильм «Формула воды», рассказывающий о мире, в котором люди научились выживать без воды.
Постановщиком
Действие происходит на планете, похожей на Землю. Герои и персонажи будут разнообразные — от людей до необычных существ, — рассказала продюсер Лика Бланк.
По сюжету главная героиня отправляется в путешествие, чтобы освободить похищенного отца, в чём ей поможет труппа бродячего цирка. Специально для мультфильма иллюзионисты братья Сафроновы разработают фокусы и иллюзии.
«Форму воды» представили на очной защите проектов Фонда кино. Ленту планируется выпустить на международных кинорынках, и создатели рассматривают возможность сделать из проекта трилогию.
Как писал NEWS.ru, комедийный фильм «СтендОпер» Олега Асадулина выйдет зимой. Сейчас завершился основной этап съёмок ленты.
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