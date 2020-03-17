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Киностудия «Союзмультфильм» готовит к выпуску не менее 52 выпусков в продолжение советского анимационного сериала «Ну, погоди!». Проект будет рассчитан на детей от 6 до 8 лет.

О работе над новым материалом рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащёва, передаёт РИА Новости. По её словам, у мультсериала будет «международный потенциал».

Для международных продаж нам нужно иметь 52 серии. У нас есть огромный интерес от Китая, от многих азиатских стран, — сказала Слащёва.

Она также отметила, что мультфильм будет создан в формате «квази-3D». Сперва «Союзмультфильм» хочет выпустить 26 серий «Ну, погоди!», о чём сообщалось в ноябре 2019 года.

Как писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» планирует выпустить сериал про приключения белого медвежонка Умки из известного советского мультфильма. В него войдёт 26 эпизодов.