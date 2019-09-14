https://static.news.ru/photo/63f2f2f4-d713-11e9-acd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Киностудия «Союзмультфильм» подписала соглашение с компанией Beijing Joy Culture Media из КНР, по которому ей передано право на прокат 83 картин. Они будут дублированы на китайский язык и собраны в тематические блоки.

Среди картин есть мультфильмы-номинанты и победители международных фестивалей короткометражной анимации: «Виват, мушкетёры!», «Доброе сердце», «Два трамвая», «Морошка» и другие.

Как писал News.ru, сообщество «Синемарксизм» вместе со студией дубляжа Amazing Dubbing сделали русскую озвучку для созданного в Китае аниме-сериала «Вождь» про Карла Маркса.