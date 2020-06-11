Кино

«Союзмультфильм» открыл совместный бренд с французской компанией

15:57, 11 июня 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Компания «Союзмультфильм» создала новый анимационный бренд совместно с французским производителем и дистрибьютером контента Cyber Group Studios. Предприятие, получившее название Cyber Soyuz Junior, будет заниматься мультфильмами и полнометражными картинами для детей.

Сотрудничество компаний началось в 2018 году, сообщает РИА Новости. Cyber Group Studios выступала сопродюсером и дистрибьютором мультсериала «Оранжевая корова» на мировом рынке.

Компания будет заниматься производством анимационных мультсериалов и полнометражных фильмов в технике 2D для дошкольной аудитории, — говорится в сообщении.

Объединившиеся студии будут работать над множеством проектов, среди которых мультсериалу «Зебра в клеточку».

Как писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» активно работает над созданием образа Волка для новой версии мультфильма «Ну, погоди!». В настоящее время создано более 50 эскизов героя.

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