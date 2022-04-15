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Кино

«Союзмультфильм» опроверг блокировку мультика про подлодку с надписью Z-29

19:41, 17 апреля 2022
«Союзмультфильм» опроверг блокировку мультика про подлодку с надписью Z-29 Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
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«Союзмультфильм» не закрывал доступ к картине «Сокровища затонувших кораблей» и другому материалу на своём YouTube-канале, сообщает РБК со ссылкой на сотрудников киностудии. Информация о блокировке ранее поступила от Telegram-канала Share.

YouTube-канал «Мультики „Союзмультфильма“», на который ссылаются авторы сообщений, не является официальным каналом киностудии, — сказали представители «Союзмультфильма».

В киностудии добавили, что не выкладывают классический контент на YouTube-канал. С 2020 года подобные материалы размещаются на отдельных платформах, на которых мультфильм «Сокровища затонувших кораблей» и другие в данный момент доступны, заверили в организации.

Мультфильм «Сокровища затонувших кораблей» вышел в 1973 году. В одном из эпизодов главные герои на батискафе «Нептун» находят затонувший немецкий эсминец с надписью Z-29 на борту.

Ранее сотрудники русскоязычного сегмента «Википедии» получили уведомление от Роскомнадзора с требованием удалить часть изображений, которые, по данным надзорного органа, являются порнографическими. Отмечается, что данные иллюстрации были выполнены в стиле аниме.

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