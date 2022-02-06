Советская актриса Эрлена Осипович умерла в Москве в день своего 85-летия

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Советская актриса Эрлена Осипович найдена мёртвой в Москве. Родственники обнаружили тело артистки в квартире в центре столицы. Как передаёт РЕН ТВ, она скончалась 6 февраля, в день своего 85-летия.

Отмечается, что причиной смерти артистки могла стать острая сердечная недостаточность.

Широкому кругу зрителей актриса известна по роли Екатерины Линевой в картине «Опровержение». Осипович также снималась в фильмах «Сибирь», «Мёртвые души», «Дети солнца» и «Бесконечность».

Ранее стало известно, что на 73-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, клоун Владимир Дерябкин. Он умер в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в посёлке Песочный.

Дерябин был учеником артиста цирка Олега Попова, дрессировщиком медведей, создателем Медвежьего театра миниатюр и уникального частного Музея граммофонов, который считается одним из крупнейших в мире.