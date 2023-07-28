«112»: у актера Ясуловича обнаружили пиелонефрит

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Игорь Ясулович

Telegram-канал «112» сообщает, что у народного артиста России Игоря Ясуловича, известного по роли в фильме «Бриллиантовая рука», врачи диагностировали пиелонефрит. При этом сын актера Алексей рассказал ТАСС, что состояние Ясуловича улучшилось.

«112» пишет, что актер находится в реанимации, из-за патологии почек у него временами появляется высокая температура. Другие показатели, по информации канала, в норме, несколько дней назад Ясуловича отключили от аппарата ИВЛ.

Самочувствие вчера и сегодня получше. Характер у [Ясуловича], конечно, — кремень. Можно позавидовать. Надеемся и верим. Мы каждый день у него. Вчера уже даже «гусарил», анекдоты рассказывал, — сказал сын.

Артист был госпитализирован 18 июля с подозрением на острое повреждение почек.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Залесье Самарской области. Он известен российскому зрителю ролями в фильмах «Бриллиантовая рука» и «12 стульев». Он играл роли Виктора Николаевича и Эрнеста Павловича Щукина. Кроме того, актер озвучивал мультфильмы «Князь Владимир», «Тайна третьей планеты», «Шрек 2», «Русалочка», «Астерикс и тайное зелье», фильмы «Пятый элемент», «Список Шиндлера» и «Авиатор».