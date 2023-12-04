Составлен список звезд, которые ругают и хвалят сериал «Слово пацана»

Фото: Wink

Сериал «Слово пацана»

Финальная серия российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» еще не вышла, однако лента уже вызвала бурную реакцию зрителей. Кто из звезд посмотрел картину и остался доволен, а кто нет?

Как Бурунов отнесся к «Слову пацана»

Российский актер Сергей Бурунов, сыгравший в сериале отца двух ключевых персонажей — Марата и Вовы Адидаса, восхитился сценарием картины. Он отметил, что подобных историй в его карьере было немного. По мнению актера, в сценарии нет «ни малейшей фальши и картонности».

«Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях <...>. Жора Крыжовников был автором сценария, мой дорогой, горячо любимый и уважаемый. Андрей Золотарев был соавтором сценария. Фантастическая история, очень жесткая, криминальная драма про конец 80-х — начало 90-х, этот переломный момент перестройки», — сказал Бурунов.

Что сказала Бородина о «Слове пацана»

Телеведущая Ксения Бородина позитивно отозвалась о сериале. Она рассказала, что переживает за героев и смогла прочувствовать их сложный характер и взаимоотношения с другими людьми. Бородина написала несколько постов в соцсетях, в которых описала психологический портрет героев.

«У главного героя Вовы Адидаса, который вернулся из Афганистана, очевидно, ПТСР. <....> Он справедливый и преданный мальчик, но такие события [как служба в Афганистане] не могли не отразиться на его психике. И кульминацию мы наблюдаем в 5-й серии, когда он убивает человека. И посмотрите на его реакцию — выражение лица, как у загнанного зверька. Видно, что он сам от этого страдает, но уже ничего не поделать — надо думать о девочке, которая пострадала. Поэтому он быстро собирается с силами и везет домой Айгуль. Об Айгуль вообще говорить не могу — жалко безумно», — написала телеведущая.

Фото: Wink Сериал «Слово пацана»

Как Собчак отреагировала на «Слово пацана»

Журналистка назвала картину «самым крутым сериалом года». Она призналась, что не помнит, когда в последний раз «так ждала» новой серии отечественного фильма.

«Жуть той эпохи и судеб пацанов, которые стали прототипами героев сериала, настолько ужасает, что непонятно, как это вообще может что-то романтизировать, — продюсеры это точно понимали, а мы все попались в воронку пиара», — считает телеведущая.

Понравился ли Учителю сценарий «Слова пацана»

Режиссер Алексей Учитель, отец Анны Пересильд, сыгравшей в сериале Айгуль, был против съемок дочери в картине. Он объяснял это тем, что в сценарии много жестоких сцен.

«Мы с Юлией [Пересильд] подписывали все сцены, визировали их. Там у Ани жуткая роль. У нее не просто любовная сцена, а трагическая — изнасилование и прочее. Я был против, потому что это влияет на психику, но все-таки решили, что для опыта нужно. <...> Плюс с таким режиссером поработать. Но была некая внутренняя борьба, сомнения, как сцена будет выглядеть», — говорил Учитель.

Что сказал актер «Бригады» о «Слове пацана»

Актер из сериала «Бригада» Фархад Махмудов в разговоре с NEWS.ru заступился за картину после поднявшейся волны призывов запретить фильм. Он считает, что сериал не должен становиться причиной роста преступности, а семьям следует уделять больше внимания воспитанию детей.

«Я считаю, что проблема в недостатке воспитания. Родители, обращаюсь к вам. Если сериал вызвал такой диссонанс, значит, в семье или школе нужно собрать детей и обсудить увиденное. Для меня это просто парадокс, что всю вину просто списали на сериал. В такой ситуации нам придется вообще фильмы перестать снимать. Хотя мы уже докатились до того, что в кино нельзя ни пить, ни курить, ни ругаться, ни сексом заниматься. Давайте хотя бы историю не будем перевирать», — призвал артист.

Фото: Wink Сериал «Слово пацана»

Кто требует запретить показ сериала «Слово пацана»

Глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить показ «Слова пацана». По мнению руководителя региона, в сериале романтизируется период отечественной истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок.

В свою очередь прокурор республики Альберт Суяргулов сообщил журналистам, что он пока не смотрел нашумевший сериал, но слышал о проекте. По его словам, в российском кино много картин, в которых так или иначе происходит романтизация криминала, однако «думающие люди способны найти, какие выводы сделать из сериала „Слово пацана“, не думающие — поддадутся массовому психозу с критикой и призывами к его запрету».

Также сериал просила проверить председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нина Останина, она обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ.

Ранее в Роскомнадзор с требованием запретить показ сериала обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Сериал также не понравился ютуберу Дане Крастеру. По его словам, лента может привести к криминализации молодежи.

«А мне интересно, что вообще ждут, когда снимают очередную <...> [ерунду] про уличную жизнь гопникам на радость? Десятилетие науки? [ЧВК] „Редан“ вам смешинками покажется, когда [дети], у которых ничего нет, кроме злости на все вокруг, начнут сбиваться в стаи», — написал Крастер в своем Telegram-канале .

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