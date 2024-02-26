Составлен список российских фильмов, которые так и не вышли в прокат

Фото: Кинокомпания «Квадрат»

Кадр из фильма «Ампир V»

За последнее время несколько российских фильмов либо не получили прокатные удостоверения, либо лишились их накануне премьер. Что это за картины, почему их запретили к показу?

Почему запретили к показу фильм «Сказка»

В октябре 2023 года пресс-служба Александра Сокурова сообщила, что Минкульт РФ отказался выдать прокатное удостоверение фильму режиссера «Сказка». Решение было принято на основании пп. «ж» п. 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В этом пункте перечислены основания для отказа в удостоверении, но конкретно в подпункте «ж» сказано: «В иных определенных федеральными законами случаях». Таким образом, конкретная причина решения министерства неизвестна.

Сокуров подал документы в Минкульт, чтобы получить прокатное удостоверение на показ фильма «Сказка», в сентябре 2023 года. По сюжету картины Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль встречаются в потустороннем мире. Накануне Божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Сокуров заявил, что, по его мнению, происходящее является актом цензуры.

«Очевидно, впереди отказ на выдачу „Сказке“ прокатного удостоверения — цензурный запрет на показ фильма у меня на родине. И негласный запрет на показ всех моих кинематографических работ, созданных ранее», — писал режиссер в своем Telegram-канале.

При этом 19 ноября в Москве состоялся закрытый показ «Сказки», организованный журналисткой Ксенией Собчак, а 3 декабря запись дискуссии вместе с самим фильмом опубликовали на YouTube.

Фото: Пример интонации Кадр из фильма «Сказка»

Почему запретили фильм «Айта»

В сентябре 2023 года Минкульт отозвал прокатное удостоверение у драмы «Айта» режиссера Степана Бурнашева, ставшей самым кассовым якутским фильмом в российском прокате.

Сюжет картины построен вокруг истории дочери охотничьего инспектора Айаала — старшеклассницы Айты. Во время вечеринки с одноклассниками девочка умирает при странных обстоятельствах. Жители поселка решают найти виновного в ее смерти. Единственная улика указывает на полицейского Афанасия. Родители погибшей готовятся отомстить, но следователь хочет докопаться до истины.

19 сентября Роскомнадзор предписал убрать фильм «Айта» из онлайн-кинотеатров. По мнению представителей надзорного органа, сюжет ленты построен на межнациональном вопросе, что противоречит принципам единства народов России. 27 сентября Минкульт отозвал прокатное удостоверение у ленты.

Почему запретили сериал «Монастырь» с Ивлеевой и Янковским

Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь» в ноябре 2022 года. В картине сыграли блогер Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский. Причиной этого стало оскорбление религиозных чувств верующих, сообщали в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что материалы по сериалу были переданы Русской православной церкви на экспертную оценку. В РПЦ же заявили, что сюжет сериала дает «искаженное представление о монашеской жизни» и «формирует неверное представление о русском православии».

В центре сюжета картины — девушка Мария, которую играет Ивлеева. Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, однако вечеринка выходит из-под контроля, и теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Героине приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности. В итоге девушка укрывается в стенах монастыря.

Фото: Кинопоиск Кадр из сериала «Монастырь»

Почему в России запретили фильм «Ампир V»

Картина режиссера Виктора Гинзбурга по роману писателя Виктора Пелевина должна была выйти в широкий прокат в России 25 ноября 2021 года, но премьера была перенесена из-за коронавирусных ограничений. Дату показа запланировали на 31 марта 2022 года, однако фильму было отказано в прокатном удостоверении. «Ампир V» вышел в прокат за рубежом в 2023 году, но в России был представлен только на закрытых показах для прессы.

По сюжету молодому человеку Роману Шторкину (исполнитель роли — актер Павел Табаков), обращенному в вампира Раму Второго, открывается заговор мировой элиты: вампиры управляют человечеством, высасывая из него радость, мечты и деньги. Став частью высшей касты вампиров, герой никак не может разорвать связь с людьми — ведь даже в Империи V можно потерять голову из-за любви.

Фото: Кинокомпания «Квадрат» Кадр из фильма «Ампир V»

В марте 2022 года источник, близкий к руководству съемочной группы «Ампира V», сообщал NEWS.ru о негласном запрете демонстрации картины в российском прокате. Собеседник издания предположил, что причиной такого исхода стала «прозрачность метафоры о вампирах, которые управляют страной».

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский, сыгравший в этой картине, заявлял NEWS.ru, что причина переноса премьеры может быть связана с фразой его героя об Украине, которая есть в книге Пелевина и изначально была в фильме, но затем ее попросили изменить и переозвучить.

Помимо Долинского и Табакова, в «Ампире V» сыграл покинувший Россию рэпер Мирон Федоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известный как Оксимирон.

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