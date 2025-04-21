Соседи Михаила Ефремова рассказали об обстановке в доме KP.RU: Михаил Ефремов безвылазно скрывается в квартире от репортеров

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов, вышедший на свободу по УДО 9 апреля, решил отказаться от традиционных прогулок по району, так как возле его подъезда постоянно дежурят репортеры, сообщает KP.RU со ссылкой на его соседей. По их словам, артист ждет, когда спадет ажиотаж.

Надеемся, что скоро станет спокойно и никого постороннего на нашей улице не будет. Его самого не видели уже пару дней, — цитирует издание соседей Ефремова.

Михаил Ефремов живет в центре Москвы в Плотниковом переулке с женой Софьей Кругликовой и тремя детьми. Отмечается, что возле подъезда регулярно можно заметить микроавтобус с журналистами. Так как окна квартиры Ефремова выходят во двор, жена или дети артиста периодически спускаются разведать обстановку.

По словам коллег актера, пока что он не вышел на работу, так как занимается здоровьем и адаптацией к нормальной жизни. Однако они подчеркивают, что предложений о ролях у Ефремова будет предостаточно — но, по их мнению, вероятнее всего, он сосредоточится на театре.

Ранее психолог Светлана Герман высказала предположение, что Михаил Ефремов может страдать от посттравматического стрессового расстройства. По ее словам, актер, возможно, периодически испытывает чувства тревоги, страха и растерянности. Кроме того, она считает, что у артиста могут случаться панические атаки, так как заключенные живут в условиях постоянного стресса.