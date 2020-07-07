Соррентино снимет новый фильм в Неаполе

Итальянский режиссёр Паоло Соррентино, известный как создатель сериала «Молодой папа», снимет новый фильм в своём родном городе Неаполе. Картина получила название The Hand of God.
Выпуском картины займётся стриминговый сервис Netflix,
Название The Hand of God может отсылаться к аргентинскому футболисту Диего Марадоне, который около девяти лет выступал за «Наполи», и сейчас почитаем жителями Неаполя. В 1986 году во время четвертьфинала Чемпионата мира спортсмен в составе сборной Аргентины забил рукой гол в английские ворота.
В январе патриархат Венеции раскритиковал сериал «Новый папа» режиссёра Паоло Соррентино. В заявлении духовенства говорится об «оскорбительном использовании религиозных символов» в проекте, писал NEWS.ru.
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