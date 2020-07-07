Соррентино снимет новый фильм в Неаполе

https://static.news.ru/photo/167bbfa0-c124-11ea-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Паоло Соррентино Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Итальянский режиссёр Паоло Соррентино, известный как создатель сериала «Молодой папа», снимет новый фильм в своём родном городе Неаполе. Картина получила название The Hand of God.

Выпуском картины займётся стриминговый сервис Netflix, сообщает Variety. Детали сюжета пока не раскрываются.

Название The Hand of God может отсылаться к аргентинскому футболисту Диего Марадоне, который около девяти лет выступал за «Наполи», и сейчас почитаем жителями Неаполя. В 1986 году во время четвертьфинала Чемпионата мира спортсмен в составе сборной Аргентины забил рукой гол в английские ворота.

В январе патриархат Венеции раскритиковал сериал «Новый папа» режиссёра Паоло Соррентино. В заявлении духовенства говорится об «оскорбительном использовании религиозных символов» в проекте, писал NEWS.ru.