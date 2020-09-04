Sony создаст сериал про супергероиню Шёлк из вселенной Marvel

https://static.news.ru/photo/ab28d65a-eeb6-11ea-9a35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel

Кинокомпания Sony Pictures Television планирует создать сериал про супергероиню Шёлк из вселенной комиксов Marvel. Продюсеры сейчас ищут дистрибьютера для проекта.

Выпуском шоу, предположительно займётся стриминговый сервис Amazon Prime Video, сообщает Variety. Ранее компании уже сотрудничали на сериалом «Пацаны».

Сценарий напишет Лорен Мун, работавшая над сериалами «Приятные хлопоты» и «Нетипичный». Продюсерами выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по проекту «Человек-паук: Через вселенные».

Шёлк появилась в комиксах Marvel в 2014 году. Настоящее имя героини азиатско-американского происхождения зовут Синди Мун. Как и Питера Паркера, её укусил радиоактивный паук, что наделило её суперспособностями.

Как писал NEWS.ru, американская актриса Оливия Уайлд планирует разработать и снять фильм о Женщине-пауке вселенной Marvel. Сценарий напишет Кэти Сиберман, которая раньше работала с Уайлд над её режиссёрским дебютом — комедией «Образование».