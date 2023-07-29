Sony Pictures перенесла даты премьер всех своих фильмов

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Студия Sony Pictures внесла изменения в график предстоящих премьер всех своих новых картин на 2023 и 2024 год, сообщает The Hollywood Reporter. Речь идет, как минимум, о фильмах «Гран Туризмо», «Крейвен-охотник», «Охотники за привидениями», «Мадам Паутина», «Плохие парни 4», «Веном 3», сиквел «Каратэ-пацана» и других.

Премьеры вышеуказанных картин распределились следующим образом: «Крайвена-охотника» покажут в кинотеатрах 30 августа 2024 года, «Охотников за привидениями 4» — 29 марта 2024 года (вместо 20 декабря 2023 года), «Мадам-паутину» перенесли лишь на два дня — 14 февраля 2024 года, «Веном 3» — 12 июля 2024 года, а «Плохие парни 4» — 14 июня 2024 года.

Причины переноса указываются разные. Например, релиз «Гран Туризмо» могли отложить, чтобы получить больше времени для доработки картины и продвижения, а «Крейвена-охотника» — возможно, из-за стратегических соображений студии.

Отмечается, что из списка релизов исчезло продолжение мультфильма о Человеке-пауке. Изначально предполагалось, что триквел выйдет весной 2024 года. Сейчас компания рассматривает несколько дат, однако они будут зависеть от длительности забастовки актеров и сценаристов в Голливуде.

Кроме того, из перечня премьер пропал хоррор «Они нас слышат». В качестве предположительных причин указываются технические проблемы и изменение концепции.

Накануне стало известно, что из-за забастовки перенесли церемонию вручения телепремии «Эмми», которая должна была состояться в сентябре этого года. Мероприятие отложили впервые с 2001 года, когда причиной стали теракты 11 сентября и начало военной операции США в Афганистане, тогда премию перенесли на ноябрь.

Ранее стало известно, что рэпер и актер Дональд Гловер, известный под псевдонимом Childish Gambino, вместе со своим братом Стивеном создаст сценарий для сериала «Лэндо» по вселенной «Звездных войн». Предположительно, звезда сам будет сниматься в картине.