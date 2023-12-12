Солистка «Комбинации» упрекнула создателей «Слова пацана» в нарушении прав Татьяна Иванова: создатели «Слова пацана» не спрашивали меня о правах на песню

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова, чей хит «Не забывай» звучит в «Слове пацана», заявила NEWS.ru, что создатели сериала не обсуждали с ней и другими участницами коллектива исполнительские права на песню. Она добавила, что такое с популярными композициями «Комбинации» происходит не впервые.

С нами никто не вел никаких переговоров. По авторским правам они велись с автором Виталием Окороковым и музыкальным издательством «Джем». Про исполнительские права речи не было. Мы узнали о том, что наша песня использована, только когда вышел сериал, — сказала Иванова.

Она добавила, что подобное с песнями группы «Комбинация», популярной в конце 80-х-начале 90-х и существующей до сих пор, происходит не в первый раз.

Я буду думать над этим (подавать ли иск в суд о защите исполнительских прав. — NEWS.ru). Люди почему-то решили, что иcполнительские права ничего не значат и то, в чьем исполнении песня стала мегапопулярной, это неважно, — отметила Иванова.

Ранее она рассказала, что не смотрит сериал «Слово пацана» о молодежных группировках в Казани в конце 80-х годов, но читает отзывы о нем в Интернете. Иванова не считает, что лента пропагандирует насилие и ее следует запретить.