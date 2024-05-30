Солистка «Комбинации» пожалела Кологривого во время съемок в Саратове Певица Иванова пожалела травмировавшего спину Кологривого на съемках в Саратове

Фото: НМГ Студия

Никита Кологривый в сериале «Комбинация»

Солистка первого состава группы «Комбинация» Татьяна Иванова приехала в родной Саратов и побывала на съемках восьмисерийной картины про становление группы, в которой актер Никита Кологривый сыграл роль продюсера музыкального коллектива Александра Шишинина. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка опубликовала пост, в котором пожалела сорвавшего спину во время съемочного процесса Кологривого.

Спину сорвал(((, но на процессе это никак не сказалось! — написала она в соцсети.

Актера Владимира Канухина, исполняющего роль композитора Виталия Окорокова, певица назвала красавцем, а Ивана Добронравова, сыгравшего бандита, — абсолютно прекрасным.

Ранее стало известно о планах снять в России адаптацию американского сериала «Сверхъестественное». По данным портала The Girl, проект возьмет на себя телеканал ТНТ, а на главные роли рассматривают Ивана Янковского и Кологривого, сыгравших «группировщиков» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Певец Егор Крид ранее рассказал, что ему предложили сыграть главную мужскую роль в российской версии «Постучись в мою дверь». Однако, по словам музыканта, он не смог договориться о гонораре и датах съемок. Как отметил артист, создатели проекта заявили, что он должен будет работать каждый день в течение полугода.