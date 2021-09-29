Сокуров усомнился в эффективности стопроцентного госфинансирования кино

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Премия американской киноакадемии «Оскар» стала политизированной, и в ней нет смысла участвовать российским фильмам. Об этом заявил в беседе с РИА Новости режиссёр Никита Михалков.

По мнению Михалкова, ни один из российских фильмов не может претендовать на получение американской кинопремии за этот год. Никакие. Потому что «Оскар» уже стал никаким, — заявил режиссёр отвечая на...