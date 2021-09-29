Сокуров усомнился в эффективности стопроцентного госфинансирования кино

Режиссёр и сценарист Александр Сокуров считает, что стопроцентное государственное финансирование кинематографа не поможет отрасли, но положительно скажется на тех кинематографистах, которые находятся наиболее близко к власти. Деятель культуры усомнился в эффективности данного предложения. Так он прокомментировал NEWS.ru планы государства увеличить до 100% финансирование ряда категорий фильмов.
Это поможет отдельным кинематографистам, которые наиболее близко к власти, а отрасли это никак не поможет. Отрасли поможет, если Министерство культуры будет знать, что делать с кинематографом как с федеральным культурным инструментом. Раз оно этого не знает, то ничего и не будет, — считает Сокуров.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что молодые режиссёры смогут рассчитывать на стопроцентное покрытие стоимости картин государством. В настоящее время государство выделяет не больше 70% денежных средств на съёмки. Он добавил, что молодые деятели кино талантливы и одарённы, а российские зрители любят качественные картины.