Сокуров отрекся от фильма с Ургантом, запрещенного в России Сокуров: я не имею отношения к фильму «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Александр Сокуров

Режиссер Александр Сокуров сообщил NEWS.ru, что не может оценить фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом, поскольку не имеет к нему отношения. По словам кинематографиста, он не знает, по какой причине картине не выдали прокатное удостоверение.

Я не знаю, о чем фильм. Я не имею никакого отношения к этому фильму. Я не знаю, почему удостоверение не выдали. Я не имею права судить о фильме, я его не видел, — отметил он.

Сокуров добавил, что не может оценить роль Урганта в фильме, поскольку не знает, кого он сыграл.

Мне нельзя судить об этом. Я просто не знаю, о чем речь, — подчеркнул режиссер.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ранее сообщил в своем Telegram-канале, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение художественному фильму российского режиссера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с участием Ивана Урганта. Общественник назвал актера русофобом и напомнил, что режиссер картины является мужем журналистки Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Он также заявил, что Александр Сокуров выступил продюсером фильма. По словам Бородина, «все они занимают антироссийскую позицию».

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что шоумен Иван Ургант, недавно выступивший на дне рождения журналистки Ксении Китаевой со своим музыкальным коллективом Grisha Urgant, пытается «прощупать почву» для возвращения на телевидение. По мнению эксперта, теперь телеведущий делает акцент на музыку.