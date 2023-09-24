Софи Лорен прооперировали после падения Corriere della Sera: Софи Лорен пооперировали после падения у себя дома

Фото: LaPresse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Знаменитую итальянскую актрису Софи Лорен прооперировали после того, как она упала в собственном доме в Женеве, сообщает издание Corriere della Sera. По данным газеты, 89-летняя актриса получила травмы и переломы бедра.

Издание отмечает, что операция прошла успешно. Теперь Лорен предстоит период реабилитации.

Случившееся изменило планы актрисы, которая 26 сентября должна была направиться в город Бари на юге Италии, где ей присвоили звание почетного гражданина. Также она должна была участвовать в открытии четвертого по счету ресторана ее имени. В Бари проходили съемки фильма «Вся жизнь впереди», режиссером которого выступил сын актрисы Эдоардо Понти. Картина вышла в 2020 году. Софи Лорен снялась в ней после длительного перерыва в карьере.

Ранее сообщалось, что на 95-м году жизни после длительной и тяжелой болезни скончался поэт Николай Добронравов. Позднее стало известно, что поэта похоронят на Новодевичьем кладбище.

До этого стало известно о смерти актера, звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина. Неделю назад 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну, которая умерла из-за онкологии, после чего артист впал в глубокую депрессию.