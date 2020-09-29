Содерберг снимет триллер со звездой «Мстителей»

https://static.news.ru/photo/92f5d976-0238-11eb-814c-fa163e074e61_660.jpg Дон Чидл Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский режиссёр Стивен Содерберг вернулся к работе над своим криминальным триллером No Sudden Move («Без резких движений»). Главную роль в картине исполнит Дон Чидл, известный по роли «Воителя» в фильмах серии «Мстители» вселенной Marvel.

Действие фильма разворачивается в городе Детройт в 1955 году. Сюжет рассказывает о группе мелких преступников, которых нанимают для кражи простых документов. Дело проваливается, и герои решают выяснить, кто и для чего их нанял, сообщает Deadline.

В последний раз, когда я снимал фильм в Детройте с отличным сценарием и отличным актёрским составом, всё получилось очень хорошо, так что сейчас под своей маской я очень взволнован, — заявил Содерберг.

Лента выйдет на стриминговом сервисе, с которым кинематографист ранее заключил контракт.

Ранее Содерберг заявил, что написал сценарии к трём новым фильмам в период изоляции из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что среди созданных им текстов — продолжение его дебюта «Секс, ложь и видео», писал NEWS.ru.