Собянин поздравил с днём рождения актёра Сергея Шакурова

https://static.news.ru/photo/8af1b29e-4c44-11eb-a08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Popov/wikipedia.org

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил советского и российского актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Сергея Шакурова с днём рождения.

Градоначальник отметил, что в послужном списке Шакурова немало «мощный ролей» и все его знают как самобытного и безгранично преданного искусству актёра.

Ваши работы в кино и на театральной сцене покоряют точным вхождением в образ, искренностью и темпераментом, — цитирует поздравительную телеграмму мэра «Москва 24».

В заключение Собянин пожелал артисту успеха в его творческих планах.

Шакуров родился в Москве 1 января 1942 года. В школьные годы посещал драмкружок, а после поступил в школу-студию при Центральном детском театре. По ее окончании был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной. За годы карьеры артист также служил в Центральном академическом театре Советской (Российской) армии, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского.

Дебют Шакурова в кино состоялся в 1966 году. Он сыграл роль новобранца в фильме «Я солдат, мама». Всего фильмография актёра насчитывает свыше 90 киноработ. Известность ему принесли роли в картинах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Визит к минотавру», «Тайны дворцовых переворотов», «Белая гвардия».

Ранее NEWS.ru писал, что народному артисту Михаилу Боярскому исполнился 71 год. Сын актёра Сергей поделился фотографией с отцом, на которой они позируют у новогодней ёлки. На фото Боярский-старший был без знаменитой шляпы и поэтому выглядел непривычно.