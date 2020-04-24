Собчак: Галкин потребовал $5 млн за роль в эротическом фильме «Дау»

https://static.news.ru/photo/60cfd012-863e-11ea-9535-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Максим Галкин запросил гонорар в пять миллионов долларов за то, чтобы исполнить главную роль в эротическом фильме «Дау». Об этом заявила его коллега Ксения Собчак.

Гостем нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» стал режиссёр эротического фильма «Дау» Илья Хржановский. Ведущая сразу же выдала тайну о своём коллеге — главную роль в ленте о российском физике Льве Ландау должен был сыграть Максим Галкин, но из-за того, что он попросил серьёзный гонорар в 5 миллионов долларов, она досталась дирижёру Теодору Курентзису.

В ответ Хржановский уклончиво заметил, что не помнит, какую сумму за работу запросил Максим Галкин.

Может, два миллиона долларов. Не помню. Но сумма была невозможная. Думаю, это был предлог, чтобы отказаться от роли, — цитирует режиссёра KP.RU.

Он добавил, что, вероятнее всего, Галкин просто испугался откровенных сцен, хотя блестяще прошёл пробы.

Ранее NEWS.ru писал, что фильм «Дау» российского режиссёра Ильи Хржановского стал доступен онлайн. Пока зрители могут увидеть первые две части картины. На официальном сайте проекта опубликован эпизод «Наташа», продолжительность которого составляет 2 часа 17 минут, и «Дегенерация» продолжительностью 6 часов 9 минут. Их показали на Берлинском кинофестивале в 2020 году. Новые фильмы серии будут выходить раз в несколько дней на сайте dau.com.

«Дау» разделён на 13 фильмов, общая продолжительность которых составляет 700 часов. Основные съёмки ленты несколько лет проходили в Харькове, в специально построенном для этого павильоне-городе.