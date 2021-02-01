Собака Началовой признала хозяйку в актрисе Орловой

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Собака Юлии Началовой признала в актрисе Марине Орловой, которая сыграла певицу, свою хозяйку. По словам артистки, до её появления на съёмочной площадке фильма о Началовой процесс не ладился.

Режиссёр рассказывал, что до момента, как появилась в проекте я, всё шло не так, они не могли начать съёмки, у них ничего не получалось. А с моим приходом всё пошло как по маслу! В квартире Юли было уютно. И даже её собака перепутала меня с ней и начала лизать ноги, — сказала актриса порталу WomanHit.

Орлова также отметила, что не была знакома с Началовой. Однако после прочтения сценария картины полюбила её и увидела в певице обычную девушку, а не звезду.

Ранее NEWS.ru писал, что врач объяснил смерть Началовой «идиотской цепью случайностей». Певица умерла 16 марта 2019 года.