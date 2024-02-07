Снявшей «Мастера и Маргариту» кинокомпании сократят госфинансирование Снявшей «Мастера и Маргариту» кинокомпании ММЕ сократят госфинансирование

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера кино»

Совет Фонда кино исключил из списка лидеров отечественного кинопроизводства компанию «Марс Медиа Энтертейнмент» (ММЕ), снявшую фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, сообщил «Интерфакс». Компании из этого списка могут претендовать на софинансирование проектов и получают господдержку в приоритетном порядке, также у них больше шансов получить деньги Фонда кино на безвозмездной основе.

Список лидеров отечественного кинопроизводства не менялся с 2020 года, отмечает агентство. В этом году, помимо «Марс Медиа», из него также исключили компанию «Базелевс», основанную Тимуром Бекмамбетовым.

Telegram-канал Mash пишет, что «Марс Медиа» ограничат госфинансирование из-за режиссера «Мастера и Маргариты». По данным канала, после премьеры картины Локшин уехал из России и поддержал ВСУ.

Mash отмечает, что на съемки «Мастера и Маргариты» потратили 1,2 млрд рублей. Утверждается, что половину этой суммы составили средства Фонда кино.

Ранее режиссер, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов высказал мнение, что скандалы вокруг нового фильма по роману Михаила Булгакова являются частью пиар-кампании. Он предположил, что вся шумиха вокруг картины задумана авторами и продюсерами с целью побольше заработать.