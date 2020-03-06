Американский музыкант Келвин Бродус-мл., известный как рэпер Снуп Догг, выступит продюсером телевизионной адаптации серий книг писателя Джона Идея под названием IQ, которые основаны на истории о Шерлоке Холмсе.
Над созданием сериала будут работать Мэттью Карнахан и Тео Трэверс. Производством занимается Alcon Television,
Режиссёром выступит Деон Тейлор, на счету которого более десяти киноработ. Детали сюжета проекта пока что неизвестны.
Как писал NEWS.ru, американский рэпер Кендрик Ламар объявил о своём новом проекте. Им стала медиакомпания, получившая название pgLang.
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