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В Сети появились видео со съёмочной площадки сериала «Сокол и Зимний солдат» вселенной Marvel. На кадрах видна работа команды над сценой с участием нового Капитана Америка — Агента США.

На YouTube-канале пользователя Charles Murphy появились четыре ролика, снятых сверху издалека. Как сообщает Screen Rant, Агент США в рукопашном бою даёт отпор несколькими нападающими, которые, пытаются похитить мировых лидеров во...