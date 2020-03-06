Снуп Догг Снуп Догг Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский музыкант Келвин Бродус-мл., известный как рэпер Снуп Догг, выступит продюсером телевизионной адаптации серий книг писателя Джона Идея под названием IQ, которые основаны на истории о Шерлоке Холмсе.

Над созданием сериала будут работать Мэттью Карнахан и Тео Трэверс. Производством занимается Alcon Television, сообщает The Wrap.

Режиссёром выступит Деон Тейлор, на счету которого более десяти киноработ. Детали сюжета проекта пока что неизвестны.

Как писал NEWS.ru, американский рэпер Кендрик Ламар объявил о своём новом проекте. Им стала медиакомпания, получившая название pgLang.

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