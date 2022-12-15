В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера новогоднего фильма «Чук и Гек. Большое приключение». В прокате семейное кино стартует 22 декабря.
Фильм, снятый на основе рассказа Аркадия Гайдара, собравшимся представили продюсер Арсен Готлиб, режиссёр Александр Котт, актеры Юлия Снигирь, Андрей Андреев, Александр Самойленко и другие члены съемочной группы.
По сюжету два дружных, но озорных брата Чук и Гек живут с любящей мамой в Москве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждёт самое большое приключение в их жизни.
Первыми посмотреть картину пришли Валерия Ланская, Иван Кокорин с женой Еленой, Анна Легчилова и Ольга Ломоносова с сыновьями, Маша Лобанова, Нелли Ермолаева, Виталия Корниенко, Петр Натаров и многие другие.
Кадры предпремьеры фильма «Чук и Гек. Большое приключение» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Виталия Корниенко на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ольга Ломоносова с сыном Федором на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая, певица и дизайнер Нелли Ермолаева на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Даниил Вершинин, Мария Лобанова и Петр Натаров на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Легчилова с сыном Иваном на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кинопродюсер Арсен Готлиб на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Валерия Ланская со спутником на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Самойленко на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Самойленко с женой и дочерью на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Александр Котт на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мария Лобанова на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Иван Кокорин со спутницей на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Андрей Андреев и Юрий Степанов на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате