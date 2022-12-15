Снигирь представила фильм «Чук и Гек. Большое приключение»: фото премьеры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма «Чук и Гек. Большое приключение» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера новогоднего фильма «Чук и Гек. Большое приключение». В прокате семейное кино стартует 22 декабря.

Фильм, снятый на основе рассказа Аркадия Гайдара, собравшимся представили продюсер Арсен Готлиб, режиссёр Александр Котт, актеры Юлия Снигирь, Андрей Андреев, Александр Самойленко и другие члены съемочной группы.

По сюжету два дружных, но озорных брата Чук и Гек живут с любящей мамой в Москве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждёт самое большое приключение в их жизни.

Первыми посмотреть картину пришли Валерия Ланская, Иван Кокорин с женой Еленой, Анна Легчилова и Ольга Ломоносова с сыновьями, Маша Лобанова, Нелли Ермолаева, Виталия Корниенко, Петр Натаров и многие другие.

Кадры предпремьеры фильма «Чук и Гек. Большое приключение» — в галерее NEWS.ru.