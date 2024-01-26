«Снигирь не тянет»: как в России встретили «Мастера и Маргариту»

Фото: «Атмосфера кино»

25 января состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита». Как фентезтйную драму встретила публика, о чем эта лента и почему ее не стоит смотреть, не ознакомившись с оригинальным сюжетом романа?

О чем фильм «Мастер и Маргарита»

Смотреть картину Михаила Локшина следовало бы после знакомства с первоисточником Михаила Булгакова, поскольку лента не в полной мере является экранизацией романа. Время и место действия фильма совпадают с оригиналом: история разворачивается в 1930-е в Москве. Однако в основе сюжета история самого Мастера, хотя в романе Булгакова это была одна из ветвей сюжета.

Локшин представил историю, в которой существует два мира: реальный и литературный. В первом существует писатель, создавший постановку «Воланд», которую вот-вот поставят на сцене. В считанные дни литератор превращается в изгоя: друзья отворачиваются, коллеги критикуют, произведение отзывают из печати.

После скандала писатель знакомится с иностранным профессором, а затем и с замужней женщиной по имени Маргарита. Они и другие окружающие литератора люди становятся прототипами героев его нового романа, после чего рассказывается история и Понтия Пилата и Иешуа, и приключений свиты Воланда, и бала Сатаны. С этого момента линии повествования начинаются стремительно смешиваться, из-за чего к концу ленты грань между реальным миром и миром романа Мастера становится достаточно сложно различима.

Кто сыграл в фильме «Мастер и Маргарита»

Главные роли в новой ленте исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Оба артиста признавались, что съемки были сложными, однако принесли огромный опыт. Цыганов отметил, что его в произведении Булгакова привлекали «трехслойность мистики, сатиры на тему московской жизни 1930-х годов и библейская история».

Снигирь на премьере ленты призналась, что сцена обнаженного полета ее героини над советской Москвой далась ей нелегко. По словам актрисы, она до последнего надеялась, что этот эпизод снимут иначе. Актриса выразила мнение, что, несмотря на возможный успех, фильм в любом случае будут много критиковать.

«Я понимаю, что это вроде не ты, не твое тело, а персонажа, но я же в своем уме: рядом со мной стоят коллеги, с которыми мы давно знакомы, это все равно неловкий момент, когда они делают вид, что все в порядке, и пытаются общаться, глядя тебе исключительно в глаза», — признавалась актриса, которой пришлось несколько минут экранного времени быть обнаженной.

Имя актера, сыгравшего Воланда, долгое время держалось в тайне, однако после выхода тизера стало известно, что «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», представил Аугуст Диль. Роль Понтия Пилата исполнил датский актер Клас Банг. В фильме также снялись Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров и другие.

Фото: «Атмосфера кино»

Какие отзывы о фильме «Мастер и Маргарита»

На премьере картины Снигирь отметила, что готова к критике новой картины. Актриса была уверена, что публика обрушится волной негатива не только на новое прочтение романа, но и на нее саму. И не прогадала. В комментариях дейтсвительно нашлись те, кто не понимает, как Снигирь воплотила образ Маргариты.

«Снигирь не тянет на Маргариту, даже не знаю, кто бы ее сыграл», — написала одна из пользовательниц.

«Став ведьмой, Снигирь так и продолжила ходить с скорбным лицом. Грудь еще эта накладная, зачем?» — возмутилась другая.

Нашлись и те, кто не согласен с этим мнением. Пользователи отметили и то, как красива актриса в этом фильме, и как передала чувства своего персонажа, а также работу ее коллег.

«Авторы очень деликатно обошлись с первоисточником и смогли визуально выразить те многие образы-фантазии, что возникали при чтении, причем и у меня, и у моих подруг. Евгений Цыганов и Юлия Снигирь идеальны в главных ролях, невероятный Воланд, та самая Гелла, точные литераторы», — отметила одна из зрительниц.

В целом картину хвалят, хотя иногда можно найти ироничные комментарии с цитатой из ленты. Маргарита в новой экранизации говорит: «Когда не хотят огорчать писателя, говорят: „Проделана большая работа“».

«Мне жаль тех, кто ушел и уйдет, не дождавшись конца. Концовка удалась, я считаю. Многое скрыто между строк, много смыслов. Я тоже не узнавала роман, очень переработанный проект. Но красивый, работа художников отличная», — похвалила пользовательница портала КиноТеатр.

Что рассказал о новой экранизации Владимир Бортко

Режиссер, автор, пожалуй, наиболее известной экранизации «Мастера и Маргариты» Владимир Бортко, в чьей картине снялись Олег Басилашвили (Воланд), Анна Ковальчук (Маргарита) и Александр Галибин (Мастер), заявил в разговоре с NEWS.ru, что не будет смотреть фильм Локшина.

«Я смотреть не собираюсь. Как отношусь к новым переосмыслениям произведения? Ну а что запретить чтоль? Люди хотят снимать и снимают. Наверное, я так понимаю, кушать хотят», — сказал Бортко.

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